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جان باختن ۳۴ نفر در حادثه معدن در پاکستان

جان باختن ۳۴ نفر در حادثه معدن در پاکستان
کد خبر : 1820640
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رسانه‌های پاکستانی از جان باختن دست‌کم ۳۴ نفر در پی انفجاری خبر دادند که به ریزش یک معدن زغال سنگ در ایالت بلوچستان در غرب این کشور منجر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند در حادثه ریزش معدن در غرب پاکستان دستکم ۳۴ نفر جان باختند.

مدیریت معدن علت این حادثه را انفجار گاز متان اعلام کرد که باعث ریزش ناگهانی معدن شد.

هنگام وقوع حادثه، ۴۲ کارگر در عمق معدن مشغول به کار بودند.

 

به گفته مقام‌های محلی، عملیات جست‌وجو و امداد برای یافتن کارگران گرفتار در زیر آوار همچنان ادامه دارد.

 

 

 

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