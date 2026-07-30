ترامپ بار دیگر ایران را به ازسرگیری جنگ تهدید کرد
رئیسجمهور آمریکا بار دیگر ایران را به ازسرگیری جنگ تهدید کرد و گفت اگر واشنگتن به تمامی خواستههای خود نرسد، گزینه اقدام نظامی دوباره علیه ایران را در دستور کار قرار خواهد داد.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ در گفتوگو با شبکه فرانسوی TF1/LCI، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ازسرگیری «جنگ فراگیر» علیه ایران، گفت: «اگر به ۱۰۰ درصد اهدافمان نرسیم، قطعا دوباره وارد عمل خواهیم شد.»
وی با اشاره به مذاکرات جاری با ایران مدعی شد که واشنگتن گفتوگوهایی «بسیار جدی» با تهران در جریان دارد، اما اگر این مذاکرات نتواند خواستههای آمریکا را بهطور کامل تأمین کند، گزینه نظامی همچنان روی میز خواهد بود.
ترامپ این اظهارات را چند روز پس از آن مطرح کرد که گفته بود به درخواست میانجیها و برای فراهم شدن فرصتی دوباره برای دیپلماسی، با تعلیق حملات آمریکا علیه ایران موافقت کرده است.