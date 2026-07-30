جوزف عون نیز در نخستین سفر رسمی خود به ترکیه از زمان آغاز ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۲۰۲۵، این سفر را «دیرهنگام» توصیف کرد و گفت در هفتاد سال گذشته تنها سومین رئیس‌جمهور لبنان است که به ترکیه سفر می‌کند. او تأکید کرد لبنان امروز بیش از هر زمان دیگری برای بازگرداندن حاکمیت خود مصمم است و ثبات این کشور بخشی جدایی‌ناپذیر از ثبات و امنیت منطقه به شمار می‌رود.

اردوغان با اشاره به گفت‌وگوهای انجام‌شده درباره کمک‌های احتمالی به لبنان، اعلام کرد آنکارا آماده است در هر ابتکاری که به حفظ امنیت و ثبات لبنان کمک کند، مشارکت داشته باشد. وی همچنین بار دیگر اقدامات اسرائیل در لبنان را جنایت جنگی خواند و بر ادامه حمایت از ارتش لبنان، آمادگی برای بازسازی مناطق جنوبی این کشور و کمک به گسترش روابط میان بیروت و دمشق تأکید کرد.

پیش از این سفر، ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرده بود که دو طرف درباره راه‌های تقویت روابط دوجانبه، توسعه همکاری‌های نظامی و گسترش برنامه‌های حمایت و آموزش ارتش لبنان گفت‌وگو خواهند کرد. جوزف عون نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی گفته بود ارتش لبنان برای گسترش استقرار نیروها و تثبیت حاکمیت دولت، به حمایت‌های چندجانبه نیاز دارد.