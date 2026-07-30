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مدودف:

روسیه بدون شک پیروز می‌شود

روسیه بدون شک پیروز می‌شود
کد خبر : 1820532
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معاون شورای امنیت روسیه گفت که این کشور قطعا در جنگ علیه اوکراین به پیروزی خواهد رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دمیتری مدودف»، معاون شورای امنیت روسیه امروز -پنج شنبه- گفت که این کشور بدون شک در جنگ علیه اوکراین به پیروزی خواهد رسید.

مدودف گفت: «بدون شک عمیلات ویژه نظامی در اوکراین، با پیروزی روسیه به پایان خواهد رسید».

وی اظهار داشت: «اقدامات باندرایی‌ها و نازی‌های اوکراینی باید مستند‌سازی شود و در آینده به تشکیل پرونده‌های کیفری منجر شود».

مقام روس افزود: «باید تمام افردی که در جنایت علیه غیرنظامیان دست داشته‌اند شناسایی و مجازات شوند».

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