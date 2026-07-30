به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دمیتری مدودف»، معاون شورای امنیت روسیه امروز -پنج شنبه- گفت که این کشور بدون شک در جنگ علیه اوکراین به پیروزی خواهد رسید.

مدودف گفت: «بدون شک عمیلات ویژه نظامی در اوکراین، با پیروزی روسیه به پایان خواهد رسید».

وی اظهار داشت: «اقدامات باندرایی‌ها و نازی‌های اوکراینی باید مستند‌سازی شود و در آینده به تشکیل پرونده‌های کیفری منجر شود».

مقام روس افزود: «باید تمام افردی که در جنایت علیه غیرنظامیان دست داشته‌اند شناسایی و مجازات شوند».

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