به گزارش ایلنا، شبکه آمریکایی «ان‌بی‌سی نیوز» به نقل از چند مقام مطلع گزارش داد که جلسه محرمانه هفته گذشته کاخ سفید درباره ایران، با عصبانیت بی‌سابقه دونالد ترامپ همراه بوده است.

بر اساس این گزارش، رئیس‌جمهور آمریکا در جریان این نشست، از محدود بودن گزینه‌های نظامی و ناتوانی دولتش در پیشبرد مذاکرات با ایران به‌شدت ابراز نارضایتی کرده و با فریاد و استفاده از الفاظ تند، مقام‌های ارشد امنیت ملی را مورد انتقاد قرار داده است.

یکی از مقام‌های آمریکایی حاضر در این نشست به ان‌بی‌سی نیوز گفت ترامپ از اینکه موفقیت‌های نظامی آمریکا به دستاورد سیاسی و راهبردی منجر نشده، به‌شدت سرخورده و ناامید شده است.

در مقابل، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، این گزارش را «کاملا دروغ» خواند و تأکید کرد ادعای از دست دادن کنترل اعصاب از سوی ترامپ صحت ندارد.

با این حال، ان‌بی‌سی نیوز به نقل از چند منبع دیگر، از جمله یکی از نزدیکان ترامپ، نوشت که رئیس‌جمهور آمریکا انتظار نداشت متقاعد کردن ایران برای پذیرش توافق تا این اندازه دشوار باشد یا عملیات نظامی به جنگی فرسایشی و طولانی تبدیل شود.

این منابع همچنین از نبود اجماع در دولت آمریکا درباره هدف نهایی جنگ خبر دادند. به گفته آنها، بخشی از مقام‌های آمریکایی همچنان جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را اولویت می‌دانند، اما گروهی دیگر بر باز نگه داشتن تنگه هرمز یا نابودی توان موشکی و پهپادی ایران تأکید دارند.

به گفته یکی از مقام‌های آمریکایی، همین اختلاف‌ها باعث شده دولت آمریکا همچنان فاقد راهبردی مشخص برای پایان دادن به درگیری‌ها باشد؛ به‌طوری که با وجود برخی موفقیت‌های میدانی، هنوز چشم‌انداز روشنی برای تحقق اهداف سیاسی واشنگتن وجود ندارد.

ان‌بی‌سی همچنین گزارش داد ارتش آمریکا خود را برای احتمال اجرای حملات گسترده‌تر آماده می‌کند، اما هنوز دستور روشنی درباره هدف نهایی این عملیات دریافت نکرده است.

در همین حال، شبکه سی‌ان‌ان به نقل از لایل گلدشتاین، از اندیشکده «اولویت‌های دفاع» نوشت که آمریکا در قبال ایران در «بن‌بستی واقعی» گرفتار شده است.

این شبکه همچنین با استناد به تازه‌ترین نظرسنجی مشترک خود با مؤسسه SSRS گزارش داد که میزان حمایت افکار عمومی از عملکرد ترامپ در قبال ایران و مدیریت افزایش قیمت سوخت به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است؛ آماری که می‌تواند موقعیت جمهوری‌خواهان را در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره تحت تأثیر قرار دهد.

به نوشته سی‌ان‌ان، ادامه تنش‌ها علاوه بر هزینه‌های سیاسی، پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای نیز به دنبال داشته و اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز موجب افزایش قیمت انرژی و نگرانی درباره تأمین نفت و گاز در بازارهای جهانی شده است.

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