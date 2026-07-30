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گفت‌وگوی وزرای خارجه ترکیه و پاکستان

گفت‌وگوی وزرای خارجه ترکیه و پاکستان
کد خبر : 1820398
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پاکستان و ترکیه نگرانی عمیق خود را از ادامه عملیات نظامی اسرائیل در غزه ابراز کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، پاکستان و ترکیه نگرانی عمیق خود را از ادامه عملیات نظامی اسرائیل در غزه و کرانه باختری اشغالی و همچنین نقض مکرر حریم مسجد الاقصی در شرق بیت المقدس ابراز کرده‌اند.

طبق بیانیه پاکستان، «اسحاق دار»، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، تلفنی با «هاکان فیدان»، وزیر امور خارجه ترکیه، گفتگو کرد و طی آن دو طرف در مورد تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی با تمرکز بر وخامت اوضاع انسانی در فلسطین تبادل نظر کردند.

در این بیانیه آمده است که دار و فیدان حمایت بی‌دریغ خود را از حقوق مشروع مردم فلسطین مجدداً تأیید کردند و پیشنهاد اردن برای تشکیل جلسه‌ای از کشورهای عربی و اسلامی برای هماهنگی تلاش‌های دیپلماتیک در حمایت از فلسطینیان را مورد بحث قرار دادند.

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