گوترش:
ایران و آمریکا به میز دیپلماسی بازگردند
دبیرکل سازمان ملل متحد، از ایالات متحده و ایران خواسته است که درگیری را متوقف کرده و به دیپلماسی بازگردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد، از ایالات متحده و ایران خواسته است که درگیری را متوقف کرده و به دیپلماسی بازگردند.
معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، در نیویورک به خبرنگاران گفت: «دبیرکل مدتی است که نگران این است که اگر طرفین به مذاکرات بازنگردند، ممکن است درگیری گسترش یابد و به نظر میرسد این همان چیزی است که در ساعات اخیر اتفاق افتاده است.»
وی افزود: «اینها تحولات مثبتی نیستند و او میخواهد مطمئن شود که طرفین میتوانند درگیری را متوقف کرده و دوباره به تلاشهای دیپلماتیک، از جمله تلاشهای میانجیگری که توسط پاکستان، قطر و دیگران انجام میشود، بازگردند.»