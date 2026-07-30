خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گوترش:

ایران و آمریکا به میز دیپلماسی بازگردند

ایران و آمریکا به میز دیپلماسی بازگردند
کد خبر : 1820368
لینک کوتاه کپی شد.

دبیرکل سازمان ملل متحد، از ایالات متحده و ایران خواسته است که درگیری را متوقف کرده و به دیپلماسی بازگردند.

 به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد، از ایالات متحده و ایران خواسته است که درگیری را متوقف کرده و به دیپلماسی بازگردند.

معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، در نیویورک به خبرنگاران گفت: «دبیرکل مدتی است که نگران این است که اگر طرفین به مذاکرات بازنگردند، ممکن است درگیری گسترش یابد و به نظر می‌رسد این همان چیزی است که در ساعات اخیر اتفاق افتاده است.»

وی افزود: «اینها تحولات مثبتی نیستند و او می‌خواهد مطمئن شود که طرفین می‌توانند درگیری را متوقف کرده و دوباره به تلاش‌های دیپلماتیک، از جمله تلاش‌های میانجیگری که توسط پاکستان، قطر و دیگران انجام می‌شود، بازگردند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل