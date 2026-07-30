به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، کاخ سفید با انتشار پیامی یک‌کلمه‌ای با عنوان «حقیقت» در شبکه اجتماعی «ایکس»، بار دیگر پرونده منشأ ویروس کرونا را گشود و کاربران را به گزارش رسمی دولت آمریکا درباره چگونگی شکل‌گیری همه‌گیری کووید-۱۹ ارجاع داد.

در این گزارش ۵۵۷ صفحه‌ای، دولت آمریکا مدعی شده است که ویروس کرونا منشأ طبیعی نداشته و احتمال دارد در پی نشت از یک آزمایشگاه در شهر ووهان چین منتشر شده باشد.

این سند با استناد به بررسی ویژگی‌های ژنتیکی ویروس، مدعی وجود نشانه‌هایی از دخالت آزمایشگاهی در ساختار آن شده است؛ فرضیه‌ای که دونالد ترامپ و برخی متحدان سیاسی او از ابتدای شیوع کرونا در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مطرح می‌کردند.

گزارش همچنین انتقادهایی را متوجه نحوه مدیریت بحران کرونا در آمریکا کرده و از جمله آنتونی فائوچی، مشاور پیشین پزشکی کاخ سفید، را به حمایت از نظریه منشأ طبیعی ویروس و نادیده گرفتن برخی احتمالات مرتبط با نشت آزمایشگاهی متهم کرده است.

در این سند همچنین از مؤسسه «اتحاد سلامت زیست‌محیطی» به دلیل نحوه نظارت بر برخی تحقیقات ژنتیکی پرخطر انتقاد شده است.

انتشار این پیام کوتاه از سوی کاخ سفید با واکنش گسترده‌ای در فضای مجازی همراه شد و طی چند ساعت بیش از ۶۵ میلیون بازدید ثبت کرد.

با این حال، طرح دوباره این ادعاها با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است؛ برخی آن را تأیید موضع دولت آمریکا می‌دانند، اما شماری از کارشناسان تأکید دارند که منشأ نهایی ویروس کرونا همچنان موضوع بحث و بررسی در محافل علمی است و درباره آن اجماع قطعی وجود ندارد.

همزمان با انتشار این گزارش، کمیته‌ای در کنگره آمریکا نیز جلسه‌ای درباره نحوه مدیریت همه‌گیری کرونا برگزار کرد و آنتونی فائوچی را درباره اتهام‌های مطرح‌شده در زمینه تحقیقات ژنتیکی و عملکرد نهادهای بهداشتی مورد پرسش قرار داد.

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