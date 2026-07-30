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رسانه اسرائیلی: ایران همچنان حدود ۱۵۰۰ موشک بالستیک در اختیار دارد

رسانه اسرائیلی: ایران همچنان حدود ۱۵۰۰ موشک بالستیک در اختیار دارد
کد خبر : 1820325
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یک مقام ارشد رژیم صهیونیستی مدعی شد ایران همچنان حدود یک‌هزار و ۵۰۰ موشک بالستیک در اختیار دارد، اما در حال حاضر توان تولید موشک‌های جدید را ندارد و برنامه موشکی این کشور با کاهش توان عملیاتی مواجه شده است.

به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «تایمز آو اسرائیل» به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی مدعی شد جمهوری اسلامی ایران همچنان حدود یک‌هزار و ۵۰۰ موشک بالستیک در اختیار دارد، اما در شرایط کنونی از توان لازم برای تولید موشک‌های بالستیک جدید برخوردار نیست.

این مقام همچنین ادعا کرد در سایت موسوم به «کوه‌کنگ» در حال حاضر هیچ‌گونه فعالیت غنی‌سازی اورانیوم انجام نمی‌شود.

وی در ادامه با اشاره به تحولات داخلی ایران، مدعی شد آیت الله مجتبی خامنه‌ای، رهبر انقلاب مواضع سختگیرانه‌ای در قبال مسائل مختلف اتخاذ کرده است. 

این مقام اسرائیلی همچنین مدعی شد برنامه موشکی ایران در نتیجه تحولات اخیر برای چند سال با عقب‌ماندگی مواجه شده است.

 

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