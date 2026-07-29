به گزارش ایلنا به نقل از النشره، مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که پس از آنکه این گروه هرگونه دست داشتن در حمله به خاک و تأسیسات عربستان را به‌طور قاطع رد کرد، آمریکا با همراهی عربستان مرتکب «جنایتی تازه» شد و نیروهای الحشدالشعبی و کاروان خدمت‌رسان زائران امام حسین (ع) در کربلای معلی را هدف قرار داد؛ حمله‌ای که به گفته این گروه، ده‌ها شهید و زخمی بر جای گذاشت.

در این بیانیه، عربستان به ایفای نقش در سیاست‌های آمریکا متهم شده و آمده است که ریاض همواره در چارچوب اهداف کاخ سفید و دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا عمل کرده و پیش‌تر نیز امکانات خود را برای اعزام عوامل انتحاری و ریختن خون مردم عراق در اختیار قرار داده بود.

مقاومت اسلامی عراق همچنین با زیر سؤال بردن ادعای آمریکا و عربستان درباره منشأ حمله به تأسیسات نفتی عربستان، تأکید کرد حتی اگر چنین ادعایی صحیح باشد، حمله به غیرنظامیان و کشتار ده‌ها نفر نمی‌تواند پاسخی قابل توجیه به یک حمله ناموفق علیه یک میدان نفتی باشد.

این گروه در ادامه، دولت عراق را نیز مخاطب قرار داد و اعلام کرد اگر قرار است مقاومت سلاح خود را تحویل دولت دهد، اکنون زمان آن است که بغداد توانایی خود را در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی عراق، مقابله با متجاوزان و خونخواهی شهدای این حمله به اثبات برساند.

در پایان این بیانیه آمده است که به درخواست دولت عراق، تا بیست‌وسوم ماه صفر به نهادهای دولتی فرصت داده می‌شود تا موضع و عملکرد خود را در قبال این حمله مشخص کنند. همچنین با هدف حفظ امنیت زائران اربعین و جلوگیری از هرگونه اخلال در برگزاری این مراسم، پاسخ به آمریکا تا پس از پایان مناسک اربعین به تعویق خواهد افتاد؛ اما این گروه تأکید کرده است که پاسخ به حمله آمریکا «قطعی» خواهد بود و در صورت اقتضای شرایط، «ابزارها و منافع آمریکا در عربستان» نیز می‌توانند هدف این پاسخ قرار گیرند.

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