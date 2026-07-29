السودانی حملات آمریکایی-سعودی به حشد الشعبی را محکوم کرد
کد خبر : 1820161
نخست وزیر سابق عراق حملات آمریکایی-سعودی به حشد الشعبی را محکوم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، حمد شیاع السودانی، نخست وزیر سابق عراق، حملات آمریکا و عربستان سعودی به نیروهای حشد الشعبی را محکوم کرد.
السودانی در بیانیهای در فیسبوک گفت: ما با شدیدترین لحن، حمله عربستان و آمریکا به مواضع نیروهای بسیج مردمی در عراق را محکوم میکنیم.
وی این حمله را نقض آشکار حاکمیت عراق و نقض آشکار قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل و همچنین تجاوز به اصل برادری اسلامی دانست.