السودانی حملات آمریکایی-سعودی به حشد الشعبی را محکوم کرد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، حمد شیاع السودانی، نخست وزیر سابق عراق، حملات آمریکا و عربستان سعودی به نیروهای حشد الشعبی را محکوم کرد.

السودانی در بیانیه‌ای در فیسبوک گفت: ما با شدیدترین لحن، حمله عربستان و آمریکا به مواضع نیروهای بسیج مردمی در عراق را محکوم می‌کنیم.

وی این حمله را نقض آشکار حاکمیت عراق و نقض آشکار قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل و همچنین تجاوز به اصل برادری اسلامی دانست.

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