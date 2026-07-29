پشت پرده دیدار ترامپ و نتانیاهو؛ اجماع علیه ایران، اختلاف بر سر جنگ
دیدار دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو اگرچه با تأکید مشترک بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای پایان یافت، اما گزارشها از اختلاف دو طرف درباره نحوه مواجهه با تهران و همزمان تشدید فشار محافل صهیونیستی برای ازسرگیری جنگ علیه ایران حکایت دارد.
به گزارش ایلنا، همزمان با ادامه مذاکرات غیرمستقیم تهران و واشنگتن، دیدار دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، بار دیگر پرونده هستهای ایران را به محور اصلی هماهنگیهای دو طرف تبدیل کرد؛ هرچند گزارشها از وجود اختلافاتی در نحوه مدیریت این پرونده و زمانبندی اقدامات علیه ایران حکایت دارد.
روزنامه لبنانی «الأخبار» در گزارشی تحلیلی نوشت، هشتمین دیدار ترامپ و نتانیاهو از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید حدود ۹۰ دقیقه به طول انجامید و بخش عمده آن به بررسی پرونده ایران اختصاص داشت. در این نشست، جیدی ونس معاون رئیسجمهور آمریکا، مارکو روبیو وزیر خارجه، پیت هگست وزیر جنگ، جان رتکلیف رئیس سازمان سیا و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، نیز حضور داشتند.
به نوشته این روزنامه، همزمان با برگزاری این دیدار، رسانههای اسرائیلی و برخی رسانههای آمریکایی تلاش گستردهای را برای القای فضای مثبت پیرامون این نشست آغاز کردند. دفتر نخستوزیر رژیم صهیونیستی نیز در بیانیهای این گفتوگوها را «سازنده» توصیف کرد و مدعی شد واشنگتن و تلآویو بر سر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای اتفاق نظر دارند.
رسانههای عبری نیز با ادبیاتی مشابه، این دیدار را یکی از مهمترین نشستهای هماهنگی دو طرف درباره ایران توصیف کردند. در مقابل، کاخ سفید تنها به این جمله بسنده کرد که دیدارهای ترامپ با نتانیاهو و همچنین ولودیمیر زلنسکی «مثبت» بوده است.
نتانیاهو پس از پایان مذاکرات نیز مدعی شد گفتوگوی او با ترامپ «از بهترین دیدارهایی بوده که تاکنون با یک رئیسجمهور آمریکا داشته است» و دو طرف درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای و سایر مسائل امنیتی به تفاهم رسیدهاند.
با این حال، «الأخبار» به نقل از باراک راوید، خبرنگار شبکه ۱۲ اسرائیل، نوشت نتانیاهو این بار برخلاف سفرهای پیشین، در موقعیت ضعیفتری وارد کاخ سفید شد و نفوذ گذشته را بر تصمیمات واشنگتن نداشت.
این گزارش همچنین مدعی است نخستوزیر رژیم صهیونیستی در این سفر دادههای اطلاعاتی تازهای را در اختیار ترامپ قرار داده و مدعی شده است که ایران همزمان با مذاکرات، به توسعه برخی تأسیسات هستهای خود ادامه میدهد. شبکه ۱۲ اسرائیل نیز به نقل از یک مقام این رژیم ادعا کرد نتانیاهو بر ضرورت انجام حملات جدید علیه تأسیسات هستهای ایران که به گفته او بازسازی شدهاند، تأکید کرده است.
در مقابل، ترامپ پیش از این دیدار در گفتوگو با شبکه «فاکس نیوز» بهطور ضمنی این رویکرد را زیر سؤال برد و گفت نیازی ندارد نتانیاهو درباره فعالیتهای هستهای ایران به او اطلاعات بدهد، زیرا آمریکا از پیشرفتهترین سامانههای اطلاعاتی و نظارتی برخوردار است و بهطور کامل تحولات تأسیسات هستهای ایران را رصد میکند. او همچنین مدعی شد در صورت شکست مذاکرات، واشنگتن توانایی هدف قرار دادن این مراکز را دارد.
همزمان با این دیدار، جریانهای سیاسی و امنیتی در اسرائیل نیز بار دیگر خواستار ازسرگیری حملات علیه ایران شدند. ایلی کوهن، وزیر انرژی رژیم صهیونیستی، توافق احتمالی با ایران را بیارزش خواند و از نتانیاهو خواست از ترامپ بخواهد «کار را تمام کند».
بوعز بیسموت، رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی کنست نیز مدعی شد نبرد با ایران پایان نیافته و شرایط کنونی تنها «وقفهای میان دو مرحله از درگیری» است. او ادعا کرد مرحله سوم این رویارویی در نهایت تکلیف پرونده ایران را مشخص خواهد کرد.
در همین حال، شبکه «آی۲۴» به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داد برخی محافل تصمیمگیر در تلآویو معتقدند ادامه فشارهای اقتصادی میتواند در نهایت ایران را وادار به عقبنشینی کند و از این رو، در صورت ازسرگیری نشدن جنگ، باید فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه تهران حفظ شود.
از سوی دیگر، شبکه ۱۲ اسرائیل مدعی شد مقامهای امنیتی این رژیم در روزهای اخیر درباره افزایش تهدیدها علیه مسئولان اسرائیلی هشدار دادهاند. بر اساس این ادعا، دستگاه امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) سطح حفاظت از شماری از مقامهای فعلی و سابق این رژیم را افزایش داده است.
با وجود فضای مثبتی که دو طرف پس از دیدار خود ترسیم کردند، گزارش «الأخبار» نشان میدهد واشنگتن و تلآویو اگرچه در هدف اعلامی خود درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای اشتراک نظر دارند، اما درباره نحوه پیشبرد این هدف، میزان اتکا به دیپلماسی و زمان احتمالی توسل به گزینه نظامی، همچنان اختلافهایی میان دو طرف وجود دارد.