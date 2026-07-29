ابراز نگرانی پاکستان از تشدید تنشها در منطقه
کد خبر : 1819984
نماینده پاکستان در سازمان ملل نگرانی خود را از تشدید تنشها در منطقه ابراز کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، عاصم افتخار احمد، نماینده پاکستان در سازمان ملل، نگرانی خود را از تشدید تنشها در خاورمیانه ابراز کرد و از همه طرفها خواسته است تا به تعهدات خود ذیل یادداشت تفاهم امضا شده در ماه گذشته پایبند باشند.
احمد همچنین در سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل، حملات به عربستان سعودی و کشتیهای تجاری را نیز محکوم کرد و گفت: پاکستان عمیقا نگران تلاشها برای کشاندن پادشاهی(عربستان) به درگیری گستردهتر است و از امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان سعودی حمایت میکند.
او در ادامه ضمن ابراز همبستگی پاکستان با مردم فلسطین، اظهار داشت: صلح پایدار در خاورمیانه تا زمانی که اشغال سرزمینهای فلسطینی توسط اسرائیل ادامه یابد، دستنیافتنی خواهد بود.