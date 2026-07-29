به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «کایا کالاس»، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه، گفت که ‌در تماس تلفنی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، درباره وضعیت خلیج فارس و همچنین حمایت ایران از روسیه گفت‌وگو کرده است.

کالاس در پستی در ایکس نوشت: «در خلیج فارس، توقف درگیری می‌تواند برای میانجی‌ها زمان بخرد تا راهی برای بازگشت به دیپلماسی پیدا کنند و از بازگشت به جنگ تمام‌عیار جلوگیری کنند.»

کالاس همچنین بازداشت کوتاه مدت دو دیپلمات فرانسوی در ایران را محکوم کرد.

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