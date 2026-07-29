به گزارش ایلنا، پایگاه خبری عبری «واللا» در گزارشی اعلام کرد که عراق در ارزیابی‌های جدید نهادهای امنیتی اسرائیل به یکی از کانون‌های بالقوه تهدید علیه اسرائیل تبدیل شده است.

این ارزیابی پس از آن مطرح شده که ارتش اسرائیل طی یک هفته سه پهپاد ناشناس را در مسیر ورود به حریم هوایی فلسطین اشغالی رهگیری کرده است؛ رخدادهایی که به گفته منابع امنیتی، دستگاه اطلاعاتی اسرائیل را با پرسش‌های بی‌پاسخ و چالش‌های تازه روبه‌رو کرده است.

بر اساس این گزارش، نخستین پهپاد از سمت سوریه به سوی سرزمین‌های اشغالی در حرکت بود و چند روز بعد نیز پهپاد دیگری در آسمان اردن و حوالی بحرالمیت شناسایی شد که آن هم به سمت اسرائیل پرواز می‌کرد. با وجود رهگیری این اهداف، تل‌آویو هنوز نتوانسته منشأ آنها را شناسایی کند.

«واللا» به نقل از یک منبع امنیتی نوشت که یکی از فرضیه‌های جدی، پرتاب این پهپادها از خاک عراق است؛ هرچند هنوز هیچ جمع‌بندی قطعی در این باره وجود ندارد. این منبع مدعی شد که احتمال دارد این تحرکات، پیامی از سوی گروه‌های همسو با ایران در عراق به اسرائیل باشد.

به نوشته این رسانه، بررسی بقایای پهپادها و تحقیقات اطلاعاتی گسترده نیز تاکنون نتوانسته هویت عامل یا عوامل این عملیات‌ها را مشخص کند؛ موضوعی که از نگاه محافل امنیتی اسرائیل، نشانه وجود یک خلأ اطلاعاتی است.

در روزهای اخیر سناریوهای مختلفی درباره منشأ این پهپادها مطرح شده است؛ از احتمال نقش‌آفرینی ایران و حزب‌الله گرفته تا روسیه، دیگر بازیگران منطقه‌ای و حتی احتمال خارج شدن یک پهپاد آمریکایی از کنترل، اما هیچ‌یک از این فرضیه‌ها تاکنون تأیید نشده است.

به نوشته «واللا»، تداوم این وضعیت و ناتوانی دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل در شناسایی منشأ سه پهپاد رهگیری‌شده، باعث شده عراق در ارزیابی‌های امنیتی این رژیم به‌عنوان یکی از جبهه‌های بالقوه تهدید علیه اسرائیل مورد توجه قرار گیرد.