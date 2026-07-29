ونزوئلا در اعتراض به اظهارات عراقچی، سفیر ایران را احضار کرد

به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه ونزوئلا از احضار سفیر ایران در کاراکاس خبر داد و اعلام کرد یادداشت اعتراضی این کشور در خصوص آنچه «اظهارات توهین‌آمیز و نامناسب علیه نهادها و مقامات ونزوئلا» خوانده، به وی ابلاغ شده است.

این وزارتخانه جزئیاتی درباره اظهارات مورد اعتراض ارائه نکرد، اما خبرگزاری فرانسه گزارش داد بر اساس ویدئویی که در فضای مجازی منتشر شده، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در جریان سخن گفتن درباره مذاکرات با آمریکا گفته است: «ایران، ونزوئلا نیست.»

طبق این گزارش، این رخداد می‌تواند نشانه‌ای از سرد شدن روابط تهران و کاراکاس باشد؛ دو کشوری که از زمان روی کار آمدن هوگو چاوز در سال ۱۹۹۹، روابط سیاسی نزدیکی با یکدیگر داشته‌اند.

پس از بازداشت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، توسط ارتش آمریکا در سوم ژانویه، دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت این کشور، روابط دیپلماتیک با واشنگتن را که از سال ۲۰۱۹ قطع شده بود، از سر گرفت و اداره امور کشور را در شرایطی بر عهده گرفت که با فشارهای آمریکا روبه‌رو است.

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