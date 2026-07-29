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نتانیاهو از دیدار با ترامپ گفت؛ تردید به توافق با ایران و تهدید به پاسخ سخت

نتانیاهو از دیدار با ترامپ گفت؛ تردید به توافق با ایران و تهدید به پاسخ سخت
کد خبر : 1819851
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نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پس از دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا، ضمن ابراز تردید نسبت به توافق احتمالی واشنگتن و تهران، بار دیگر ایران را متهم کرد و گفت در صورت حمله، اسرائیل با قدرت پاسخ خواهد داد.

به گزارش ایلنا، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در گفت‌وگو با شبکه «فاکس نیوز» با ابراز تردید نسبت به توافق احتمالی با ایران، گفت: «از ابتدا نسبت به این توافق تردید داشته‌ام و این موضوع را همواره به‌صراحت مطرح کرده‌ام. هر بار که مذاکرات به مرحله توافق نزدیک می‌شود، تندروها به کشتی‌ها در تنگه هرمز حمله می‌کنند.»

نتانیاهو که پس از دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در کاخ سفید سخن می‌گفت، افزود: «ترامپ در این زمینه موضعی کاملا شفاف دارد و ما بر سر یک هدف مشترک توافق داریم؛ اینکه اجازه ندهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.»

نخست‌وزیر اسرائیل در پایان، دیدار اخیر خود با ترامپ را «بسیار موفق» توصیف کرد و گفت: «این دیدار یکی از بهترین نشست‌هایی بود که تاکنون با رئیس‌جمهور آمریکا داشته‌ام.»

 

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