نتانیاهو از دیدار با ترامپ گفت؛ تردید به توافق با ایران و تهدید به پاسخ سخت

به گزارش ایلنا، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در گفت‌وگو با شبکه «فاکس نیوز» با ابراز تردید نسبت به توافق احتمالی با ایران، گفت: «از ابتدا نسبت به این توافق تردید داشته‌ام و این موضوع را همواره به‌صراحت مطرح کرده‌ام. هر بار که مذاکرات به مرحله توافق نزدیک می‌شود، تندروها به کشتی‌ها در تنگه هرمز حمله می‌کنند.»

نتانیاهو که پس از دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در کاخ سفید سخن می‌گفت، افزود: «ترامپ در این زمینه موضعی کاملا شفاف دارد و ما بر سر یک هدف مشترک توافق داریم؛ اینکه اجازه ندهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.»

نخست‌وزیر اسرائیل در پایان، دیدار اخیر خود با ترامپ را «بسیار موفق» توصیف کرد و گفت: «این دیدار یکی از بهترین نشست‌هایی بود که تاکنون با رئیس‌جمهور آمریکا داشته‌ام.»

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