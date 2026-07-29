به گزارش ایلنا، بامداد امروز- چهارشنبه-، چندین نقطه در عراق هدف حملات هوایی قرار گرفت؛ همزمان آمریکا و عربستان سعودی با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند عملیاتی را علیه اهدافی در خاک عراق انجام داده‌اند.

خبرنگار شبکه المیادین در عراق گزارش داد که یک اردوگاه متعلق به الحشد الشعبی در منطقه سهل نینوا در شمال این کشور هدف حمله هوایی قرار گرفته است. همزمان صدای انفجارهایی نیز در شمال شهر بابل شنیده شد.

طبق این گزارش، حملات همچنین مواضع نظامی در منطقه الصویره در استان واسط، منطقه الدیر در استان بصره و شمال استان کربلا را هدف قرار داد. همچنین گزارش‌هایی از وقوع انفجار در منطقه الزاب واقع در استان کرکوک منتشر شده است.

فرماندهی عملیات الحشد الشعبی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد شماری از مقرهای این سازمان در حملات نیروهای آمریکایی و سعودی هدف قرار گرفته‌اند؛ حملاتی که به شهادت تعدادی از نیروهای الحشد الشعبی، زخمی شدن شماری دیگر و وارد آمدن خسارات مادی به ساختمان‌ها و تجهیزات این سازمان منجر شده است.

الحشد الشعبی این حملات را «اقدامی تنش‌زا و بسیار خطرناک» و «نقض آشکار حاکمیت عراق و نهادهای رسمی امنیتی این کشور» توصیف کرد.

در مقابل، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرد حملات «دقیقی» را علیه گروه‌های همسو با ایران انجام داده است. به ادعای سنتکام، این عملیات در واکنش به حملات این گروه‌ها علیه نیروهای آمریکایی و تأسیسات انرژی عربستان صورت گرفته است.

وزارت دفاع عربستان نیز اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور با هماهنگی سنتکام، حملات هدفمند و محدودی را علیه اهداف متعلق به گروه‌های مسلح مستقر در عراق انجام داده‌اند. ریاض مدعی است این اهداف با حملات انجام‌شده علیه تأسیسات نفتی عربستان ارتباط داشته‌اند.

در مقابل، تلویزیون دولتی ایران به نقل از یک مقام نظامی آگاه گزارش داد که ایران هیچ ارتباطی با موشک‌ها و پرتابه‌هایی که از کشورهای دیگر به سمت اهدافی در عربستان شلیک شده‌اند، ندارد. این مقام تأکید کرد نسبت دادن هرگونه اقدام علیه منافع آمریکا در منطقه به ایران، «اشتباهی در محاسبات» است.

از سوی دیگر، مقاومت اسلامی عراق اتهامات عربستان مبنی بر هدف قرار دادن خاک این کشور را رد کرد و این ادعاها را تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی ریاض در مقابله با حملات یمن به زیرساخت‌های این کشور در مناطق شرقی و شهر ریاض دانست.

این گروه در ادامه با هشدار به عربستان اعلام کرد: هرگونه اقدام نظامی از سوی ریاض با پاسخی روبه‌رو خواهد شد که موجب پشیمانی این کشور خواهد شد.

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