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سخنگوی نیروهای مسلح یمن: نفتکش سعودی را با موشک هدف قرار دادیم

سخنگوی نیروهای مسلح یمن: نفتکش سعودی را با موشک هدف قرار دادیم
کد خبر : 1819809
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سخنگوی نظامی نیروهای مسلح یمن وابسته به جنبش انصارالله اعلام کرد این نیروها یک نفتکش سعودی را به دلیل نقض تصمیم منع کشتیرانی، با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده‌اند.

به گزارش ایلنا، یحیی سریع، سخنگوی نظامی نیروهای مسلح یمن وابسته به جنبش انصارالله، اعلام کرد این نیروها یک عملیات نظامی علیه نفتکش سعودی «NCC GHAZAL» انجام داده‌اند.

وی در بیانیه‌ای گفت این نفتکش به دلیل نقض تصمیم منع کشتیرانی دریایی اعمال‌شده علیه عربستان و خودداری از توجه به هشدارهای صادرشده، با چند فروند موشک بالستیک هدف قرار گرفت و مجبور به عقب‌نشینی شد.

سریع افزود نیروهای مسلح یمن بر ادامه اجرای تصمیم منع کشتیرانی علیه عربستان تأکید دارند و این اقدام را در چارچوب «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید» ادامه خواهند داد.

 

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