«ایرانِ بعدی» از نگاه تلآویو؛ چرا نتانیاهو ترکیه را هدف قرار داده است؟
رژیم صهیونیستی افزایش نفوذ منطقهای ترکیه، حضور آنکارا در سوریه و توسعه صنایع دفاعی این کشور را با نگرانی دنبال میکند؛ موضوعی که باعث شده نتانیاهو در دیدار با ترامپ پرونده ترکیه را در اولویت قرار دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، در شرایطی که تنشها میان آمریکا و ایران در کانون توجهات منطقهای قرار گرفته، پرونده ترکیه نیز به یکی از موضوعات مهم در دستور کار بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، در سفر اخیرش به واشنگتن تبدیل شده است.
به نظر میرسد نزدیکی فزاینده روابط میان آمریکا و ترکیه پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، نگرانی تلآویو را برانگیخته است. نتانیاهو طی ماههای اخیر تلاش کرده است در رسانههای غربی علیه آنکارا موضعگیری کرده و مانع از فروش جنگندههای پیشرفته اف-۳۵ آمریکا به ترکیه شود.
نتانیاهو اخیراً بار دیگر مخالفت خود را با احتمال فروش این جنگندهها به ترکیه اعلام کرد؛ اقدامی که پس از اظهارات ترامپ درباره بررسی امکان رفع محدودیتهای مربوط به این قرارداد انجام شد. شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد نتانیاهو قصد دارد در دیدار با رئیسجمهور آمریکا، مخالفت خود را با تجهیز ترکیه به جنگندههای اف-۳۵ و برخی سامانههای تسلیحاتی پیشرفته مطرح کند.
تلآویو معتقد است ترکیه پس از تضعیف جایگاه منطقهای ایران، در تلاش است نقش پررنگتری در خاورمیانه ایفا کند؛ موضوعی که از نگاه اسرائیل میتواند معادلات قدرت در منطقه را تغییر دهد.
مقامهای اسرائیلی همچنین به حضور فزاینده ترکیه در سوریه و پیشرفتهای این کشور در صنایع دفاعی، از جمله تولید پهپادهای پیشرفته و توسعه تجهیزات نظامی بومی، بهعنوان نشانههای افزایش نفوذ آنکارا اشاره میکنند.
نتانیاهو پیشتر در گفتوگو با شبکه «سیانان» مدعی شده بود که رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، دارای «جاهطلبیهای تهاجمی» است و تلاش میکند نفوذ تاریخی ترکیه را در منطقه احیا کند.
با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند مواضع سخت نتانیاهو علیه ترکیه تنها به مسائل امنیتی محدود نیست و اهداف سیاسی داخلی نیز در آن نقش دارد. با نزدیک شدن انتخابات اسرائیل، نخستوزیر این رژیم تلاش دارد با برجسته کردن یک تهدید خارجی جدید، جایگاه خود را در میان جریانهای راستگرا تقویت کند.
آزرییل برمانت، پژوهشگر مؤسسه روابط بینالملل پراگ، معتقد است نتانیاهو برای حفظ ائتلاف سیاسی خود تلاش میکند تهدید ترکیه را برجسته کند تا خود را تنها فرد قادر به دفاع از منافع اسرائیل معرفی کند.
محمد سیفالدین ارول، رئیس مرکز مطالعات بحران و سیاست آنکارا نیز گفته است رویکرد ضدترکیهای نتانیاهو بیش از آنکه صرفاً امنیتی باشد، با هدف تقویت تصویر او بهعنوان «مدافع امنیت اسرائیل» دنبال میشود.
در مقابل، ترامپ موضع متفاوتی درباره روابط آمریکا و ترکیه اتخاذ کرده است. او در واکنش به مخالفت نتانیاهو با فروش اف-۳۵ به آنکارا گفت: «هیچکس نمیتواند به من بگوید چه چیزی را باید بفروشیم.»
رئیسجمهور آمریکا ترکیه را متحدی مهم برای واشنگتن توصیف کرد و اردوغان را «دوستی خوب» خواند. ترامپ همچنین با اشاره به توانمندیهای نظامی ترکیه، این کشور را دارای ارتشی قدرتمند و تجهیزات پیشرفته دانست.
به این ترتیب، تلاش نتانیاهو برای محدود کردن روابط آمریکا و ترکیه تنها به آینده مناسبات منطقهای پس از تحولات اخیر مربوط نمیشود، بلکه با محاسبات سیاسی داخلی او و تلاش برای حفظ موقعیتش در آستانه انتخابات نیز ارتباط دارد.