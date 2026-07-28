شمار مبتلایان به ابولا در کنگو به ۳ هزار ۲۶۲ نفر رسید

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، وزارت کنگو در یک به‌روزرسانی شبانه اعلام کرد که موارد تایید شده در شیوع ابولا در این کشور به ۳ هزار و ۲۶۲ نفر رسیده است، آماری تقریبا مشابه شیوع سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۲۰ که بزرگترین شیوع ثبت شده در این کشور است.

داده‌های وزارت بهداشت کنگو نشان می‌دهد که از این تعداد بیماران، ۱هزار و ۴۳۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

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