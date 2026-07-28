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شمار مبتلایان به ابولا در کنگو به ۳ هزار ۲۶۲ نفر رسید

شمار مبتلایان به ابولا در کنگو به ۳ هزار ۲۶۲ نفر رسید
کد خبر : 1819637
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وزارت بهداشت کنگو اعلام کرد که شمار مبتلایان به ابولا در این کشور به ۳ هزار و ۲۶۲ مورد افزایش پیدا کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، وزارت کنگو در یک به‌روزرسانی شبانه اعلام کرد که موارد تایید شده در شیوع ابولا در این کشور به ۳ هزار و ۲۶۲ نفر رسیده است، آماری تقریبا مشابه شیوع سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۲۰ که بزرگترین شیوع ثبت شده در این کشور است.

داده‌های وزارت بهداشت کنگو نشان می‌دهد که از این تعداد بیماران، ۱هزار و ۴۳۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

 

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