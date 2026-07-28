رویترز مدعی شد:
عمان به ایران پیشنهاد ایجاد سازوکار مشترک منطقهای برای مدیریت تنگه هرمز را ارائه کرده است
رویترز مدعی شد که عمان پیشنهادی به ایران برای ایجاد یک سازوکار مشترک منطقهای برای مدیریت تنگه هرمز با هزینههای داوطلبانه ارائه کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رویترز مدعی شد که عمان پیشنهادی به ایران برای ایجاد یک سازوکار مشترک منطقهای برای مدیریت تنگه هرمز با هزینههای داوطلبانه ارائه کرده است.
یک منبع ناشناس در خلیج فارس به این خبرگزاری گفت: «بر اساس پیشنهاد عمان که از حمایت منطقهای برخوردار است، ایران کنترل انحصاری این آبراه حیاتی را اعمال نخواهد کرد.»
بنا به این گزارش، این پیشنهاد بر اساس طرحی مشابه در تنگه مالاکا است، جایی که کشورهایی که از این تنگه استفاده میکنند داوطلبانه در تأمین مالی ناوبری، حفاظت از محیط زیست و جستجو و نجات مشارکت میکنند.