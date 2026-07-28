رسانه عبری: نتانیاهو با فهرستی از «خطوط قرمز» به دیدار ترامپ میرود
در آستانه دیدار نتانیاهو و ترامپ، یک رسانه عبری اعلام کرد نخستوزیر اسرائیل خروج ذخایر اورانیوم غنیشده ایران را مهمترین مطالبه خود از واشنگتن میداند و در این زمینه حاضر به عقبنشینی نیست.
به گزارش ایلنا،، کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از منابع آگاه مدعی شد بنیامین نتانیاهو و تیم امنیتی او پیش از دیدار با رئیسجمهور آمریکا، فهرستی از «خطوط قرمز» تلآویو را تدوین کردهاند که مهمترین محور آن، خروج ذخایر اورانیوم غنیشده از ایران است.
به ادعای این رسانه، تلآویو این موضوع را حساسترین و تعیینکنندهترین مطالبه خود در گفتوگو با واشنگتن میداند و قصد ندارد در این زمینه هیچگونه انعطافی نشان دهد.
کانال ۱۲ همچنین گزارش داد اسرائیل در دیدار نتانیاهو با ترامپ، بر حفظ آنچه «آزادی عمل نظامی» خود در برابر تهدیدهای منطقهای میخواند، ادامه حضور در مناطق حائل در مرزهای سوریه و لبنان و حفظ برتری فناوری ارتش این رژیم نیز تأکید خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، ارزیابی نهادهای امنیتی اسرائیل این است که ترامپ احتمالا برای خروج نیروهای این رژیم از مناطق حائل در مرزهای سوریه و لبنان بر نتانیاهو فشار وارد خواهد کرد، اما تلآویو قصد دارد با چنین درخواستی مخالفت کند.
این رسانه همچنین مدعی شد با وجود ادامه تلاشهای دیپلماتیک، دستگاه امنیتی اسرائیل احتمال موفقیت مذاکرات با ایران را بالا ارزیابی نمیکند و همچنان خود را برای سناریوی تشدید دوباره تنشها آماده نگه داشته است.
دیدار نتانیاهو و ترامپ در حالی برگزار میشود که این نخستین گفتوگوی مستقیم دو طرف پس از رویارویی اخیر ایران و آمریکا به شمار میرود و انتظار میرود پرونده ایران، مهمترین محور رایزنیهای دو طرف باشد.
نتانیاهو پیش از ترک فلسطین اشغالی، ایران را مهمترین موضوع دستورکار این دیدار خواند و مدعی شد گفتوگوهایش با رئیسجمهور آمریکا بر مسائل امنیتی و تحولات منطقه متمرکز خواهد بود.
این دیدار همچنین در شرایطی انجام میشود که رسانهها از وجود اختلافنظرهایی میان ترامپ و نتانیاهو درباره نحوه مدیریت پرونده ایران و برخی تحولات منطقهای خبر دادهاند؛ هرچند دو طرف همچنان بر همکاری نزدیک در قبال مسائل امنیتی تأکید دارند.