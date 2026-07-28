به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» نوشت: بنیامین نتانیاهو که برای دیدار با دونالد ترامپ وارد واشنگتن شده است، قصد دارد داده‌های اطلاعاتی «به‌روز» درباره کوه‌کلنگ، در اختیار رئیس‌جمهور آمریکا قرار دهد.

این روزنامه مدعی شد ایران در حال انتقال و استقرار دارایی‌ها و زیرساخت‌های راهبردی خود در اعماق تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ است تا از آنها در برابر بمب‌های سنگرشکن محافظت کند.

یدیعوت آحارونوت با تکرار ادعاهای همیشگی رژیم صهیونیستی مدعی شد ایران از برنامه هسته‌ای و توسعه توان موشک‌های بالستیک خود دست نکشیده و در حال بازسازی این ظرفیت‌هاست.

به نوشته این روزنامه، نتانیاهو در دیدار با ترامپ تلاش خواهد کرد مانع از آن شود که هرگونه توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن به کاهش فشارهای اقتصادی علیه ایران و احیای سریع اقتصاد این کشور منجر شود.

این گزارش می‌افزاید پرونده ایران محور اصلی دیدار ترامپ و نتانیاهو خواهد بود. به ادعای یدیعوت آحارونوت، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی قصد ندارد آشکارا خواستار ازسرگیری عملیات نظامی علیه ایران شود، اما پیام اصلی او بر تداوم فشار بر تهران و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متمرکز خواهد بود.

این روزنامه همچنین مدعی شد دو طرف درباره نقش گزینه نظامی و سایر ابزارهای فشار در قبال ایران رایزنی خواهند کرد. در ادامه گزارش نیز به نقل از مقام‌های اسرائیلی آمده است که تل‌آویو از هرگونه کاهش تحریم‌ها و ازسرگیری صادرات نفت ایران نگران است و معتقد است چنین روندی می‌تواند به بازسازی توان اقتصادی و نظامی ایران کمک کند.

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