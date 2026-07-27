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هیأت آمریکا در اقدامی اعتراضی، نشست شورای امنیت را ترک کرد

هیأت آمریکا در اقدامی اعتراضی، نشست شورای امنیت را ترک کرد
کد خبر : 1819315
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یأت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل در اعتراض به اظهارات اخیر فرانسه درباره وضعیت حقوق بشر در ایالات متحده، هنگام سخنرانی نماینده پاریس نشست شورای امنیت را ترک کرد؛ اقدامی که به تنش کم‌سابقه میان دو متحد غربی در سازمان ملل انجامید.

به گزارش ایلنا، هیأت نمایندگی آمریکا، امروز- دوشنبه- در جریان نشست شورای امنیت سازمان ملل، هم‌زمان با آغاز سخنرانی نماینده فرانسه، جلسه را ترک کرد. این اقدام در اعتراض به مواضع اخیر پاریس صورت گرفت که آمریکا را در موضوع حقوق بشر در کنار کشورهایی مانند کره شمالی و روسیه قرار داده بود.

دن نیگریا، معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل، در توضیح این اقدام گفت: «یکی از اعضای شورای امنیت خود را در جایگاه قضاوت اخلاقی قرار داده و در همه موضوعات، از جنگ اوکراین گرفته تا مسائل صلح، امنیت و حقوق بشر، برای دیگران نسخه می‌پیچد. به همین دلیل، هنگام سخنرانی نماینده فرانسه جلسه را ترک کردیم.»

وی همچنین موضع فرانسه را «ریاکارانه» توصیف کرد.

این تنش پس از آن شدت گرفت که مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه درباره تمدید مأموریت فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل رأی‌گیری کرد. آمریکا در کنار ۹ کشور دیگر، از جمله روسیه، کره شمالی، نیکاراگوئه و مالی، با تمدید این مأموریت مخالفت کرد.

در واکنش به این رأی، نمایندگی فرانسه در سازمان ملل در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «آمریکا زمانی الگویی در زمینه حقوق بشر بود، اما دیگر چنین نیست. امروز این کشور در کنار کره شمالی، نیکاراگوئه، مالی و روسیه منزوی شده و جهان دیگر به آن گوش نمی‌دهد.»

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