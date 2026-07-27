کرملین: حمله اوکراین به کشتی تجاری ایران اقدامی «تجاوزکارانه» است
سخنگوی کرملین در واکنش به حمله اخیر به کشتی تجاری ایران در دریای خزر، اوکراین را به انجام اقدامات «تجاوزکارانه» متهم کرد و متذکر شد کییف با گسترش دامنه حملات خود، منافع کشورهای مختلف را هدف قرار داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، امروز- دوشنبه- در واکنش به حمله اخیر به یک کشتی تجاری ایران در دریای خزر، این اقدام را «تجاوزکارانه» توصیف کرد.
پسکوف در جمع خبرنگاران گفت: «رژیم کییف پیش از این نیز کشورهای مختلف را هدف قرار داده و اکنون با حمله به یک کشتی ایرانی، ایران را نیز مورد حمله قرار داده است.» وی همچنین اعلام کرد اوکراین پیشتر با هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی آلمان و نیز حمله به یک شرکت قزاقستانی، علیه منافع سایر کشورها اقدام کرده است.
سخنگوی کرملین با اشاره به مشارکت قزاقستان در کنسرسیوم خط لوله دریای خزر، افزود: «قزاقستان یکی از سهامداران این کنسرسیوم است. آیا هدف قرار دادن یک شرکت قزاقستانی، حمله به این کشور محسوب نمیشود؟ در گذشته، چنین اقداماتی میتوانست بهانهای برای آغاز جنگ باشد.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، از اجرای عملیاتهای دوربرد نیروهای این کشور در دریای خزر خبر داد و مدعی شد در این عملیات، کشتیهایی که برای انتقال محمولههای نظامی مرتبط با ایران مورد استفاده قرار میگرفتند، هدف قرار گرفتهاند. وی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» مدعی شد این عملیاتها «نتایج مهمی» به همراه داشته، اما جزئیات بیشتری درباره اهداف یا نحوه اجرای آن ارائه نکرد.
در مقابل، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه زلنسکی را مسئول حمله به کشتی تجاری ایران دانست. وی در تماسهای تلفنی با «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه، ضمن محکوم کردن این حمله، تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران به این اقدام پاسخ خواهد داد.
مقامهای ایرانی نیز پیشتر اعلام کرده بودند در پی حمله به یک کشتی تجاری ایران در دریای خزر، در نزدیکی رود ولگا، یکی از اعضای خدمه کشتی جان باخت و سه نفر دیگر زخمی شدند. همچنین پل فرماندهی کشتی بهشدت آسیب دید و این شناور از ادامه فعالیت بازماند.