ترامپ از احتمال «اتفاقی مهم» در مذاکرات با ایران خبر داد
دونالد ترامپ با ابراز رضایت از روند مذاکرات با ایران، گفت احتمال خوبی وجود دارد که این گفتوگوها به نتیجه برسد. وی همچنین از همسویی واشنگتن و تلآویو درباره پرونده ایران سخن گفت.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، امروز- دوشنبه- در جمع خبرنگاران مدعی شد روند مذاکرات جاری با ایران مثبت ارزیابی میشود و واشنگتن نسبت به نتایج این گفتوگوها خوشبین است.
ترامپ با اشاره به مذاکرات با تهران گفت: «شانس خوبی برای دستیابی به پیشرفت در این مذاکرات وجود دارد.» وی همچنین مدعی شد آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره پرونده ایران، هماهنگی و اشتراک نظر دارند.
رئیسجمهور آمریکا در ادامه به گزارشهای رسانهای درباره کاهش شدت درگیریها با ایران به دلیل افت ذخایر مهمات ارتش آمریکا واکنش نشان داد و این ادعا را رد کرد. وی مدعی شد: «ایالات متحده از نظر مهمات با کمبودی مواجه نیست و ذخایر تسلیحاتی کافی در اختیار دارد.»
ترامپ همچنین در پاسخ به پرسشی درباره ادعای اوکراین مبنی بر ارائه تصاویر ماهوارهای روسیه به ایران، اظهار داشت که این موضوع را با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه در میان خواهد گذاشت و درباره این ادعا از وی سؤال خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، در واکنش به گمانهزنیها درباره تلاش بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از فروش جنگندههای اف-۳۵ آمریکا به ترکیه، گفت: «ترکیه متحد خوبی برای آمریکاست و هیچکس برای ما تعیین تکلیف نمیکند که چه تجهیزاتی را به چه کشوری بفروشیم.»