جزئیات نشست ترامپ؛ چرا سنتکام خواستار ازسرگیری حمله به ایران شد؟

به گزارش ایلنا، روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه نوشت ژنرال براد کوپر، فرمانده سنتکام، در نشست روز جمعه با دونالد ترامپ و جمعی از مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی آمریکا، گزینه‌های ادامه عملیات نظامی علیه ایران را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، کوپر در این نشست مدعی شده است که در صورت ازسرگیری حملات گسترده به ایران، ارتش آمریکا می‌تواند با هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و توان موشکی ایران، نیاز خود به استفاده گسترده از موشک‌های رهگیر «پاتریوت» را کاهش دهد؛ راهبردی که به گفته وی می‌تواند کمبود ذخایر این سامانه پدافندی را تا حدی جبران کند.

منابع وال‌استریت ژورنال همچنین مدعی شدند فرمانده سنتکام در این جلسه ارزیابی کرده است که دو هفته عملیات نظامی آمریکا در منطقه تنگه هرمز، توان ایران برای اجرای حملات موشکی علیه شناورها را کاهش داده و بخش عمده اهداف از پیش تعیین‌شده نیز مورد حمله قرار گرفته است.

با این حال، به گفته این منابع، حدود ۲۰ درصد از اهدافی که ارتش آمریکا در جریان عملیات موسوم به «خشم حماسی» شناسایی کرده بود، همچنان دست‌نخورده باقی مانده و از دید فرمانده سنتکام، ازسرگیری عملیات نظامی گسترده می‌تواند با هدف انهدام این اهداف در دستور کار قرار گیرد.

این گزارش همچنین حاکی است ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در همان نشست، مقام‌های کاخ سفید را از کاهش قابل توجه ذخایر موشک‌های رهگیر پدافند هوایی مطلع کرده است؛ موضوعی که به نوشته وال‌استریت ژورنال، به یکی از دغدغه‌های اصلی فرماندهان نظامی آمریکا در صورت تداوم یا گسترش درگیری با ایران تبدیل شده است.

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