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حمله بی‌سابقه وزیر خارجه لبنان به حزب‌الله؛ «در جوهره خود ایرانی است»

حمله بی‌سابقه وزیر خارجه لبنان به حزب‌الله؛ «در جوهره خود ایرانی است»
کد خبر : 1819299
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وزیر خارجه لبنان با تکرار مواضع انتقادی علیه حزب‌الله، مدعی شد این جنبش هویتی فراتر از چارچوب ملی لبنان دارد و «در جوهره خود، ایرانی است».

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، یوسف رجی، وزیر امور خارجه لبنان، امروز- دوشنبه- با طرح ادعاهایی علیه حزب‌الله گفت: «حزب‌الله در جوهره خود ایرانی است و خود را مقاومت لبنانی معرفی نمی‌کند؛ این موضوع نشان‌دهنده عقیده‌ای فراتر از چارچوب ملی لبنان است.»

وی همچنین مدعی شد که تا پیش از خلع سلاح حزب‌الله، امکان تفکیک میان شاخه سیاسی و نظامی این جنبش وجود ندارد و افزود: «ارتش لبنان از توانایی‌های لازم برخوردار است و امیدواریم بتواند کنترل خود را بر سراسر جنوب لبنان گسترش دهد.»

وزیر خارجه لبنان در ادامه با اشاره به تحولات میدانی و نقش آمریکا مدعی شد: «به تضمین واشنگتن برای پایبندی اسرائیل اعتماد داریم.» وی همچنین ابراز امیدواری کرد لبنان وارد مرحله‌ای جدید شود و گفت: «امیدواریم لبنان از هرگونه اشغالگری و سلاح غیرقانونی رهایی یابد.»

وی همچنین مدعی شد دولت لبنان در تلاش است سلاح را در انحصار دولت قرار داده و حاکمیت خود را بر سراسر خاک این کشور اعمال کند.

وی با تأکید بر اینکه رسیدگی به پرونده سلاح حزب‌الله یکی از اولویت‌های دولت است، افزود تصمیم درباره تبدیل شدن حزب‌الله به یک حزب صرفا سیاسی، موضوعی است که به خود این جنبش مربوط می‌شود.

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