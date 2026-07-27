ترامپ: به درخواست میانجیها حملات به ایران را متوقف کردم/ در صورت شکست مذاکرات، عملیات نظامی گسترده از سر گرفته میشود
رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که به درخواست کشورهای میانجی، حملات علیه ایران را متوقف کرده تا فرصت بیشتری برای پیشبرد مذاکرات فراهم شود، اما همزمان هشدار داد در صورت شکست گفتوگوها، واشنگتن بار دیگر به گزینه نظامی روی خواهد آورد.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، امروز- دوشنبه- در گفتوگو با شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل مدعی شد که به درخواست کشورهای میانجی، تصمیم گرفته حملات علیه ایران را متوقف کند تا مسیر مذاکرات فرصت دیگری برای پیشرفت داشته باشد.
ترامپ گفت: «میانجیها از من خواستند عملیات نظامی را متوقف کنم و فرصتی به مذاکرات داده شود. من نیز تصمیم گرفتم حملات علیه ایران را به حالت تعلیق درآورم.»
وی با اشاره به روند مذاکرات با ایران افزود: «در حال انجام گفتوگوهای عمیقی با ایران هستیم و اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد، به یک عملیات نظامی گسترده بازخواهیم گشت.»
رئیسجمهور آمریکا همچنین مدعی شد که فرصت دستیابی به پیشرفت در مذاکرات با ایران محدود است و گفت: «پنجره فرصت برای دستیابی به یک پیشرفت در مذاکرات، کوتاه است.»
ترامپ در ادامه با تکرار ادعاهای خود اظهار داشت: «کشورهای میانجی از من خواستند عملیات نظامی انجام ندهم و معتقدم ایرانیها خواهان دستیابی به توافق هستند.»