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حملات پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان

حملات پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان
کد خبر : 1819241
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منابع عربی از حملات پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، منابع عربی از حملات پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان خبر دادند. 

خبرگزاری رسمی عربستان گزارش داد که چند پهپاد از سمت عراق وارد آسمان کشور شده است. 

این خبرگزاری در ادامه عنوان کرد که این پهپادها از سوی سامانه دفاعی عربستان منهدم شده‌اند. 

این در حالی است که منابع خبری از آتش‌سوزی گسترده در تأسیسات نفتی بقیق عربستان پس از حملات پهپادی و موشکی خبر دادند.

وزارت دفاع عربستان نیز طی بیانیه‌ای اعلام کرد که حق پاسخ‌گویی به این حملات را برای خود محفوظ می‌داند. وزارت دفاع عربستان همچنین ادعا کرد گروه‌های مقاومت عراق «که وابسته به ایران هستند»، این حملات را انجام داده‌اند.

 

 

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