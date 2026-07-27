ایران در صدر دستورکار دیدار با ترامپ خواهد بود

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، گفت که ایران در صدر دستور کار دیدارش با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در اواخر امروز -دوشنبه- در واشنگتن خواهد بود.

نتانیاهو در پلتفرم ایکس گفت: در این دیدار، ما تمام مسائل روی میز را بررسی می‌کنیم و ایران در صدر آنها قرار دارد.

وی مدعی شد: هدف ما روشن است، حفظ امنیت اسرائیل، تقویت قدرت آن و گسترش دایره صلح در اطرافمان.

انتهای پیام/