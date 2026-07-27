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عون:

لبنان تداوم نقض مفاد توافق چارچوبی توسط اسرائیل را نمی‌پذیرد

لبنان تداوم نقض مفاد توافق چارچوبی توسط اسرائیل را نمی‌پذیرد
کد خبر : 1819226
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رئیس جمهور لبنان اعلام کرد که لبنان تداوم نقض مفاد توافق چارچوبی میان بیروت و تل آویو توسط اسرائیل را نمی‌پذیرد.

به گزارش الجزیره،  «جوزف عون»، رئیس جمهور لبنان اعلام کرد که لبنان تداوم نقض مفاد توافق چارچوبی میان بیروت و تل آویو توسط اسرائیل را نمی‌پذیرد.

عون افزود که تخریب منازل و روستاها نقض آشکار حقوق بشردوستانه و مستلزم اقدام بین‌المللی برای پایان دادن به آن است.

وی بیان کرد که لبنان به اجرای مفاد توافق چارچوبی پایبند است اما نگران است که اقدامات اسرائیل بر کارآمدی آن تاثیر بگذارد.

 

 

 

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