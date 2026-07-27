حمله نیروهای رژیم صهیونیستی به مرکز آموزشی آنروا

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نیروهای رژیم صهیونیستی به مرکز آموزشی آژانس سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) در اردوگاه قلندیا، در شمال قدس شرقی اشغالی، حمله کردند.

مقامات محلی اعلام کردند که کارکنان سازمان ملل در این محل بازداشت شدند.

فرمانداری قدس در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای اشغالگر صهیونیست با استفاده از گاز اشک آور به این مرکز حمله کرده و کارکنان را در یکی از سالن‌های آن بازداشت کردند.

این حمله چند هفته پس از آن انجام می‌شود که فرمانداری در مورد طرح رژیم صهیونیستی برای تخریب مرکز آموزشی آنروا در قلندیا هشدار داده بود.

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