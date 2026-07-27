اوکراین خواستار نمونه اولیه پدافند موشکی اروپایی تا اواسط سال آینده شد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک مقام ارشد اوکراینی گفت که کی‌یف می‌خواهد نمونه اولیه سیستم ضد بالستیک اروپایی، با اسم رمز فریا، در نیمه اول سال میلادی آینده آماده شود.

این اظهارات به دنبال فشار کی‌یف بر متحدان خود برای کمک به تحویل سلاحی که قادر به سرنگونی موشک‌های روسی است، بیان می‌شود.

دیوید آلوئیان، معاون دبیر شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین، که بر پروژه فریا نظارت دارد، گفت که قرار است به زودی برای اولین بار یک کمیته راهبری بین‌المللی با وظیفه تخمین هزینه‌های تحقیق و توسعه تشکیل جلسه دهد.

آلوئیان اظهار داشت: از آنجایی که ما در چنین بازه زمانی محدودی کار می‌کنیم، یک هدف بلندپروازانه داریم و آن آماده کردن یک محصول قابل عرضه اولیه تا نیمه اول سال ۲۰۲۷ است.

رهبران ۱۰ کشور اروپایی، از جمله ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، و همچنین حدود دوازده تولیدکننده دفاعی دو هفته پیش در اجلاسی در پاریس گرد هم آمدند تا رسما ائتلاف ضد بالستیک را آغاز کنند.

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