افزایش تورم در ژاپن محبوبیت تاکایچی را کاهش داد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، روزنامه یومیوری روزگذشته -یکشنبه- گزارش داد که محبوبیت دولت سانائه تاکایچی، نخست وزیر ژاپن، در ماه جولای به پایین‌ترین سطح از زمان روی کار آمدنش در سال گذشته رسیده، که نشانه‌ای از کاهش محبوبیت او در پی افزایش هزینه‌های زندگی است.

کاهش محبوبیت، دردسرهای تاکایچی را دوچندان می‌کند، سیاست مالی و پولی او باعث افزایش بازده اوراق قرضه و کاهش ارزش ین به پایین‌ترین حد خود در چهار دهه گذشته شده است.

چنین فشارهای بازار و مخالفت‌هایی حتی از درون حزب حاکم خودش، تصمیم دولت در مورد کاهش مالیات ۸ درصدی بر فروش مواد غذایی و زمان آن را به تاخیر انداخته است، تعهدی که تاکایچی برای کاهش ضربه ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی داده بود.

یومیوری نوشت، در یک نظرسنجی که از ۲۴ تا ۲۶ جولای انجام شده، میزان محبوبیت دولت تاکایچی از ۶۹ درصد در ماه ژوئن به ۵۷ درصد کاهش یافته و این اولین بار از زمان روی کار آمدن وی است که به زیر ۶۰ درصد رسیده است.

این روزنامه نوشت، درصد افرادی که از دولت وی ناراضی بودند نیز از ۲۱ درصد در ماه ژوئن به ۳۴ درصد در جولای رسیده است.

بر اساس گزارش یومیوری، تعداد کسانی که در نظرسنجی از تلاش‌های دولت او برای مقابله با افزایش هزینه‌های زندگی ناراضی بودند، از ۵۶ درصد به ۷۱ درصد افزایش یافته است.

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