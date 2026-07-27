به گزارش ایلنا به نقل از النشره، مرکز مطالعاتی «آلما» در تازه‌ترین ارزیابی خود، سناریوی حمله هماهنگ ایران و حزب‌الله به منطقه خلیج حیفا را یکی از جدی‌ترین تهدیدهای پیش روی اسرائیل دانست و نسبت به آسیب‌پذیری زیرساخت‌های انرژی این رژیم هشدار داد.

در این ارزیابی آمده است که در صورت وقوع چنین حمله‌ای، اهدافی مانند کشتی‌های تجاری، سکوهای استخراج گاز در دریای مدیترانه و سایر تأسیسات راهبردی انرژی اسرائیل ممکن است به‌طور هم‌زمان هدف قرار گیرند.

این اندیشکده با اشاره به وابستگی بالای اسرائیل به تعداد محدودی از تأسیسات انرژی، تأکید کرد که بیش از ۷۰ درصد برق این رژیم از گاز طبیعی استخراج‌شده از سکوهای فراساحلی تأمین می‌شود؛ موضوعی که این زیرساخت‌ها را به یکی از مهم‌ترین نقاط آسیب‌پذیر اسرائیل تبدیل کرده است.

در ادامه این گزارش ادعا شده است که با وجود کاهش توان رزمی حزب‌الله در درگیری‌های اخیر، موشک‌های ساحل‌به‌دریا و یگان دریایی این جنبش همچنان تهدیدی جدی برای سکوهای گازی و تأسیسات دریایی اسرائیل به شمار می‌روند.

به باور کارشناسان این مرکز، هرگونه حمله احتمالی می‌تواند با ترکیبی از موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز، پهپادها، شناورهای انفجاری، حملات سایبری و عملیات زیرسطحی اجرا شود؛ حمله‌ای که سامانه‌های دفاعی چندلایه اسرائیل تاکنون در برابر نمونه‌ای مشابه و هماهنگ از آن آزموده نشده‌اند.

این اندیشکده در پایان تأکید کرد که ایران حتی بدون نابود کردن سکوهای گازی نیز می‌تواند با وادار کردن اسرائیل به توقف فعالیت این تأسیسات، مختل کردن روند تولید، ایجاد نگرانی در میان کارکنان و افزایش هزینه‌های بیمه دریایی، خسارت‌های راهبردی به بخش انرژی این رژیم وارد کند. به برآورد این مرکز، از مدار خارج شدن تنها یک سکوی گازی می‌تواند میلیاردها شِکِل زیان اقتصادی برای اسرائیل به همراه داشته باشد.