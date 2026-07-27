«زنگ خطر» در واشنگتن؛ کمبود موشک، معادلات جنگ با ایران را تغییر داد
همزمان با هشدار فرماندهان ارشد ارتش آمریکا درباره افت ذخایر موشکهای پدافندی، گزارشها نشان میدهد دولت ترامپ به دلیل نگرانی از تضعیف توان دفاعی خود، از گسترش عملیات نظامی علیه ایران عقبنشینی کرده است.
به گزارش ایلنا، گزارشهای رسانههای آمریکایی از افزایش نگرانی در دولت دونالد ترامپ نسبت به کاهش ذخایر موشکهای سامانههای دفاع هوایی حکایت دارد؛ مسئلهای که علاوه بر ایجاد اختلاف در سطوح عالی تصمیمگیری آمریکا، بر روند عملیات نظامی واشنگتن علیه ایران نیز تأثیر گذاشته است.
روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای کاخ سفید گزارش داد انتشار اخبار مربوط به کاهش ذخایر موشکهای رهگیر سامانههای پاتریوت و تاد، از نگاه دولت آمریکا میتواند امنیت ملی این کشور را به خطر بیندازد. این روزنامه همچنین نوشت ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در جلسات داخلی به کاخ سفید هشدار داده که ذخایر موشکهای رهگیر به سطح نگرانکنندهای رسیده است.
این گزارش در حالی منتشر شده که شبکه سیبیاس نیز پیشتر از نگرانی دولت ترامپ نسبت به سرعت مصرف موشکهای پدافندی و کاهش ذخایر آنها خبر داده بود.
همزمان، روزنامه نیویورک تایمز فاش کرد که ترامپ به دلیل نگرانی از کاهش ذخایر موشکهای رهگیر، تصمیم به تعویق طرح تشدید حملات نظامی علیه ایران گرفته است؛ موضوعی که نشان میدهد محدودیتهای تسلیحاتی، بر محاسبات نظامی و سیاسی واشنگتن اثر مستقیم گذاشته است.
رسانههای آمریکایی پیش از این نیز گزارش داده بودند که بازسازی ذخایر موشکی و تسلیحاتی آمریکا پس از عملیات اخیر علیه ایران، به چند سال زمان نیاز خواهد داشت.
در همین راستا، شبکه سیانان از وجود اختلافنظر در بالاترین سطوح دولت آمریکا خبر داد و اعلام کرد جیدی ونس، معاون رئیسجمهور، و ژنرال دن کین در نشست جمعه کاخ سفید نسبت به پیامدهای گسترش جنگ با ایران هشدار دادهاند.
این تحولات همزمان با توقف حملات هوایی آمریکا علیه ایران رخ داده است. به گفته یک منبع در وزارت جنگ آمریکا، عملیات نظامی که حدود دو هفته بهصورت شبانه ادامه داشت، اکنون در وضعیت «تعلیق» قرار گرفته است؛ وضعیتی که از نگاه ناظران، بازتابدهنده نگرانی فزاینده واشنگتن از فرسایش توان دفاعی و کاهش ذخایر راهبردی این کشور است.