روایتی متفاوت از توقف حملات آمریکا به ایران؛ واشنگتن در انتظار واکنش تهران؟
در حالی که رسانههای آمریکایی از اختلافات داخلی دولت ترامپ و کاهش ذخایر تسلیحاتی بهعنوان دلایل تعلیق حملات به ایران یاد کردهاند، یک مقام سابق دولت آمریکا مدعی شد این اقدام میتواند تلاشی برای کاهش تنش و آزمودن واکنش تهران باشد.
به گزارش ایلنا، یک مقام سابق دولت آمریکا اظهار داشت توقف حملات واشنگتن به ایران، برخلاف برخی گمانهزنیها، میتواند بخشی از تلاش کاخ سفید برای کاهش تنش با تهران و آزمودن واکنش ایران باشد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که رسانههای آمریکایی، از جمله شبکه سیانان، پیشتر دلیل تعلیق حملات به ایران را اختلافات داخلی در دولت دونالد ترامپ و کاهش ذخایر موشکهای پدافندی «پاتریوت» عنوان کرده بودند.
نیگاه آنگا، مشاور ارشد پیشین وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا در دولت جو بایدن، در گفتوگو با سیانان ابراز عقیده کر توقف عملیات نظامی آمریکا علیه ایران در تعطیلات آخر هفته میتواند نشانهای از تلاش واشنگتن برای کاهش تنش در منطقه باشد.
وی مدعی شد آمریکا در تلاش است ببیند آیا ایران نیز با خویشتنداری متقابل به این اقدام پاسخ خواهد داد یا خیر.
آنگا همچنین گفت هدف واشنگتن از این وقفه، کاهش تنش و ایجاد فضایی برای مهار بحران است و افزود: «همه طرفها به دنبال یافتن راهکاری دیپلماتیک برای خروج از بحران هستند و این اقدام نیز ممکن است بخشی از همین روند باشد.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که شبکه سیانان پیشتر به نقل از یک مقام وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) گزارش داده بود عملیات بمباران علیه ایران، برای نخستین بار در حدود دو هفته گذشته، متوقف شده است.
همچنین یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه به این شبکه گفتهاند «جیدی ونس» معاون رئیسجمهور آمریکا و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش، در دیدار روز جمعه با ترامپ نسبت به گسترش جنگ با ایران ابراز نگرانی کردهاند.
با این حال، هنوز مشخص نیست تعلیق حملات آمریکا ناشی از اختلافات در دولت ترامپ، کاهش ذخایر تسلیحاتی یا نگرانی از پیامدهای گسترش جنگ بوده است؛ موضوعی که همچنان با گمانهزنیهای متفاوتی همراه است.