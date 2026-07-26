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ادعای رسانه‌ها خارجی:

ایران خواستار از سرگیری مذاکرات درباره تنگه هرمز است/ اعلام آمادگی تهران برای شروع مجدد گفت‌وگوها در ژنو، دوحه یا اسلام‌آباد

ایران خواستار از سرگیری مذاکرات درباره تنگه هرمز است/ اعلام آمادگی تهران برای شروع مجدد گفت‌وگوها در ژنو، دوحه یا اسلام‌آباد
کد خبر : 1818807
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الحدث مدعی شد که ایران به مسئولان پاکستانی اعلام کرده است که از مذاکرات خارج نشده، بلکه «آن را به تعلیق درآورده است».

 الحدث  مدعی شد که ایران به مسئولان پاکستانی اعلام کرده است که از مذاکرات خارج نشده، بلکه «آن را به تعلیق درآورده است». 

بنا به  ادعای این رسانه؛ ایران به پاکستان تاکید کرده است که ادامه مذاکرات باید بر اساس یادداشت تفاهم باشد. 

بنا به گزارش الحدث، ایران اعلام کرده که خواستار از سرگیری مذاکرات درباره تنگه هرمز، سپس آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و سپس رسیدگی به پرونده هسته‌ای است.

این در حالی است که بنا به ادعای العربیه، ایران به پاکستان تاکید کرده است که آمادگی دارد مذاکرات را در ژنو، دوحه یا اسلام‌آباد ادامه دهد.

در همین رابطه، یک مقام آگاه ایرانی به رویترز گفت که اگر واشنگتن به توقف حملات خود ادامه دهد، ما نیز حملات خود را متوقف خواهیم کرد.

 

 

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