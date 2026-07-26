روسیه از تصرف یک شهر دیگر در دونتسک خبر داد
وزارت دفاع روسیه در گزارش روزانه خود که امروز -یکشنبه- منتشر شد، اعلام کرد که شهر شیوتچنکو واقع در جمهوری دونتسک به کنترل نیروهای این کشور درآمده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت دفاع روسیه در گزارش روزانه خود که امروز -یکشنبه- منتشر شد، اعلام کرد که شهر شیوتچنکو واقع در جمهوری دونتسک به کنترل نیروهای این کشور درآمده است.
وزارت دفاع روسیه ویدیوهایی منتشر کرد که جنبههایی از عملیات آزادسازی شیوتچنکو را نشان میدهد و افزود که بازپسگیری این شهر از اهمیت تاکتیکی زیادی برخوردار است.
در این گزارش ذکر شده است که آتش نیروهای روسی به مراکز لجستیکی، کارگاههای تولید پهپادهای دوربرد و محلهای ذخیرهسازی آنها، همچنین تأسیسات زیرساختی سوخت، انرژی و حمل و نقل که به نفع ارتش اوکراین استفاده میشود، اصابت کرده است.