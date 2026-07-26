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نتانیاهو:

با ترامپ درباره ایران گفت‌وگو می‌کنم

با ترامپ درباره ایران گفت‌وگو می‌کنم
کد خبر : 1818747
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نخست وزیر رژیم صهیونیستی از دیدار قریب الوقوع خود با رئیس جمهور آمریکا خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی از دیدار قریب الوقوع خود با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا خبر داد.

وی گفت: «این هفته برای بررسی تمامی مسائل جاری از جمله ایران با ترامپ دیدار خواهم کرد.»

وی با اشاره به تجاوزهای رژیم صهیونیستی در کرانه باختری افزود: «دستور دادم که نیروها وارد روستاهای کرانه باختری شوند و به جستجوی گسترده و مصادره سلاح و بازداشت مظنوین بپردازند.»

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد: «دیوان کیفری بین‌المللی تهدیدی برای عدالت در جهان است.»

 

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