به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی از دیدار قریب الوقوع خود با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا خبر داد.

وی گفت: «این هفته برای بررسی تمامی مسائل جاری از جمله ایران با ترامپ دیدار خواهم کرد.»

وی با اشاره به تجاوزهای رژیم صهیونیستی در کرانه باختری افزود: «دستور دادم که نیروها وارد روستاهای کرانه باختری شوند و به جستجوی گسترده و مصادره سلاح و بازداشت مظنوین بپردازند.»

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد: «دیوان کیفری بین‌المللی تهدیدی برای عدالت در جهان است.»

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