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الجولانی:

در تلاش برای دست‌یابی به توافق امنیتی با اسرائیل هستیم

در تلاش برای دست‌یابی به توافق امنیتی با اسرائیل هستیم
کد خبر : 1818727
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رئیس دولت سوریه گفت که دمشق به دنبال توافق امنیتی با رژیم صهیونیستی با مشارکت گروهی از کشورها است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، ابومحمد الجولانی، رئیس دولت سوریه، در گفت‌وگو با الجزیره گفت که دمشق در تلاش برای دستیابی به یک توافق امنیتی با رژیم صهیونیستی با مشارکت گروهی از کشورها است.

وی همچنین  نگرانی خود را از گسترش جنگ در منطقه ابراز کرد.

الجولانی اظهار داشت: «ما از رویارویی با اسرائیل اجتناب می‌کنیم، زیرا به نفع ما نیست. ما در تلاش برای دستیابی به یک توافق امنیتی با اسرائیل با مشارکت گروهی از کشورها هستیم. اگر توافق امنیتی با اسرائیل موفقیت‌آمیز باشد، راه را برای صلحی جامع بدون چشم‌پوشی از حق سوریه بر بلندی‌های جولان اشغالی هموار خواهد کرد».

الجولانی با توضیح اینکه سوریه قصد ندارد هیچ گونه مداخله نظامی در لبنان انجام دهد،  گفت که آنها در حال بررسی راه‌حل‌هایی با دولت لبنان برای کمک به برقراری امنیت در لبنان هستند.

وی ادامه داد: «راه حل در لبنان لزوما امنیتی نیست و ما در حال کار بر روی یک رویکرد جامع برای بحران هستیم».

وی همچنین گفت که  معتقد است هرگونه هرج و مرج در لبنان مستقیما بر سوریه تاثیر خواهد گذاشت».

الجولانی تاکید کرد که دمشق از انحصار دولت لبنان در زمینه سلاح و تصمیم جنگ و صلح حمایت می‌کند.

 

 

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