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رومانی سفیر روسیه را احضار کرد

رومانی سفیر روسیه را احضار کرد
کد خبر : 1818726
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رومانی سفیر روسیه را در اعتراض به نقض حریم هوایی کشورش احضار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رومانی سفیر روسیه در این کشور را احضار کرد. 

وزارت خارجه رومانی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که سفیر روسیه را در اعتراض به نقض حریم هوایی کشورش احضار کرده است. 

وزارت خارجه رومانی طی این بیانیه روسیه را به نقض حریم هوایی خود پس از سرنگونی چند پهپاد متهم کرد و اعلام کرد ادامه نقض حریم هوایی از سوی روسیه غیرقابل قبول است.

رومانی پیشتر از سرنگونی چند پهپاد روس در حریم هوایی خود خبر داده بود. 

 

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