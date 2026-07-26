۹ شهید و ۳۶ مجروح در غزه طی ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۹ شهید و ۳۶ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده است.



وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز -یکشنبه- اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۹ شهید و ۳۶ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده است.

از مجموع شهدا، ۷ نفر در حملات جدید به شهادت رسیدند و دو نفر نیز بر اثر شدت جراحات قبلی شهید شدند.

همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی به دلیل شرایط موجود قادر به دسترسی به آنان نیستند.

انتهای پیام/