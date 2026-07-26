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افزایش ۶۳ درصدی خشونت شهرک‌نشینان صهیونیست در نیمه اول سال جاری

افزایش ۶۳ درصدی خشونت شهرک‌نشینان صهیونیست در نیمه اول سال جاری
کد خبر : 1818713
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رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که در نیمه ابتدایی سال ۲۰۲۶ خشونت شهرک‌ها نشین‌های صهیونیست ۶۳ درصد با مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی با استناد به داده‌های امنیتی گزارش داد که  خشونت شهرک ‌نشینان علیه فلسطینیان در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۵، ۶۳ درصد افزایش داشته است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در نیمه اول امسال، ۶۶۰ حادثه ثبت شده است، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵، ۴۰۵ مورد بوده است.

در طول آخر هفته، تعداد ۳۰ اقدام جنایتکارانه علیه فلسطینی‌ها صورت گرفته است. از اکتبر ۲۰۲۳، دست‌کم ۱ هزار و ۱۸۵ فلسطینی از جمله ۲۵۰ کوک درکرانه باختری به شهادت رسید‌اند.

 در سال ۲۰۲۶ نیز دست‌کم ۸۷ فلسطینی در اراضی اشغالی به شهادت رسیده‌اند که ۲۱ مورد از این شهاد‌ت‌ها به دست شهرک‌نشین‌های صهیونیست رخ داد.

 

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