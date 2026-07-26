آناتولی: ایران و آمریکا به پیشنهاد پاکستان و قطر پاسخ دادهاند
خبرگزاری آناتولی به نقل از منابع دولتی پاکستان، بدون ارائه جزئیات، از پاسخ ایران و آمریکا به پیشنهاد مشترک اسلامآباد و دوحه برای پایان دادن به درگیریها و تشدید تلاشهای میانجیگرانه میان دو طرف خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری آناتولی به نقل از منابع دولتی پاکستان، بدون ارائه جزئیات، از پاسخ ایران و آمریکا به پیشنهاد مشترک اسلامآباد و دوحه برای پایان دادن به درگیریها و تشدید تلاشهای میانجیگرانه میان دو طرف خبر داد.
به گفته یک مقام آگاه، اسلامآباد و دوحه هفته گذشته فرمولی مشترک برای کاهش تنش پیشنهاد کردند که بر اساس آن، از آمریکا و ایران خواسته شد بهعنوان گام نخست به مواضع خود پیش از ۹ ژوئیه، زمان آغاز دور تازه درگیریها، بازگردند تا مذاکرات برای پایان دائمی درگیری از سر گرفته شود.
منابع جزئیاتی از پاسخهای دو طرف ارائه نکردند، اما مدعی شدند که دو طرف آمادگی خود را برای گفتوگو و دیپلماسی با هدف پایان دادن به درگیریهای اخیر و بازگشت به میز مذاکره اعلام کردهاند.
این منابع افزودند که توقف حملات از سوی هر دو طرف، امیدها به ازسرگیری مذاکرات متوقفشده را افزایش داده است.