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نبیه بری: لبنان به «تضمین سه‌جانبه» از سوی عربستان، آمریکا و ایران نیاز دارد

نبیه بری: لبنان به «تضمین سه‌جانبه» از سوی عربستان، آمریکا و ایران نیاز دارد
کد خبر : 1818670
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رئیس پارلمان لبنان گفت این کشور برای بازگشت آرامش به تضمین سه‌جانبه از سوی عربستان، آمریکا و ایران نیاز دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از الوفد، «نبیه بری» رئیس مجلس نمایندگان لبنان اعلام کرد، این کشور در شرایط کنونی و با توجه به ادامه تنش‌ها و تحولات در جنوب لبنان، به یک «تضمین سه‌جانبه» از سوی عربستان، آمریکا و ایران نیاز دارد.

بری در گفت‌وگویی مطبوعاتی، روابط خود با عربستان را خوب توصیف کرد و افزود: «هر کسی که مورد حمایت و علاقه عربستان باشد، مورد احترام و توجه همه جهان قرار می‌گیرد.»

وی همچنین تأکید کرد که روابطش با «جوزف عون»، رئیس جمهور لبنان، بسیار خوب است و با وجود برخی اختلاف نظرهای سیاسی، ارتباط و هماهنگی میان آنها همواره برقرار است.

 

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