به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «اندی برنهام»، نخست‌وزیر انگلیس، با تاکید بر اولویت داشتن منافع ملی کشورش اعلام کرد در صورت لزوم از موضع‌گیری و انتقاد از «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری آمریکا، ابایی ندارد.

نخست‌وزیر بریتانیا گفت: «منابع مالی لازم برای جبران کسری بودجه دفاعی را تأمین خواهیم کرد.»

برنهام افزود: «برگزاری انتخابات زودهنگام سراسری را بعید می‌دانم.»

وی در ادامه عنوان کرد: «اگر منافع کشور ایجاب کند، با ترامپ مخالفت می‌کنم.»

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