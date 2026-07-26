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برنهام: اگر منافع کشورم ایجاب کند، با ترامپ مخالفت می‌کنم

برنهام: اگر منافع کشورم ایجاب کند، با ترامپ مخالفت می‌کنم
کد خبر : 1818653
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نخست‌وزیر انگلیس، با تاکید بر اولویت داشتن منافع ملی کشورش اعلام کرد در صورت لزوم از موضع‌گیری و انتقاد از ‌رئیس‌جمهوری آمریکا، ابایی ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «اندی برنهام»، نخست‌وزیر انگلیس، با تاکید بر اولویت داشتن منافع ملی کشورش اعلام کرد در صورت لزوم از موضع‌گیری و انتقاد از «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری آمریکا، ابایی ندارد. 

نخست‌وزیر بریتانیا گفت: «منابع مالی لازم برای جبران کسری بودجه دفاعی را تأمین خواهیم کرد.»

برنهام افزود: «برگزاری انتخابات زودهنگام سراسری را بعید می‌دانم.»

وی در ادامه عنوان کرد: «اگر منافع کشور ایجاب کند، با ترامپ مخالفت می‌کنم.» 

 

 

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