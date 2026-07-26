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پوتین:

نیروی دریایی روسیه پیوسته در حال توسعه است

نیروی دریایی روسیه پیوسته در حال توسعه است
کد خبر : 1818636
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رئیس جمهور روسیه در پیامی به مناسبت روز نیروی دریایی گفت که نیروی دریایی این کشور پیوسته در حال توسعه و تقویت است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در پیام تبریک به دریانوردان روس به مناسبت روز نیروی دریایی گفت که نیروی دریایی این کشور به‌طور مستمر در حال توسعه است.

وی اظهار داشت: آنها دائما در حال توسعه هستند و بخش دریایی سه‌گانه هسته‌ای روسیه در حال قدرت گرفتن است.

پوتین افزود: ساخت سریالی کشتی‌های جنگی و شناورهای ویژه ادامه دارد و ارائه سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته به واحدهای زیرآبی، سطحی، ساحلی و هوایی در حال بهبود است.

 

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